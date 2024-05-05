ضياء رشوان: بلومبرج اعتذرت بعد تقرير "مصر للبيع" (فيديو)

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن وكالة بلومبرج نشرت تقريرا مغالطا عن الاقتصاد المصري وتدخلت الهيئة وتواصلت معها فقدمت اعتذارها وعدلت التقرير.

وقال خلال لقاءه مع برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على فضائية "سي بي سي"، السبت: "تفاجئنا منذ أيام بتقرير لوكالة بلومبرج يتحدث عن الاستثمارات العربية في مصر، وحرفته بعض الصفحات التابعة للوكالة وكتبت عناوين مثل مصر للبيع".

بلومبرج تحقق في الواقعة

وأضاف أن السوشيال في البلاد الكبرى، وسيلة للنقل فيما يتعلق بالوكالات الكبرى مثل بلومبرج، ولكن ما حدث بشأن هذه الواقعة كان اختراعا منهم.

وتابع: “تواصلنا مع وكالة بلومبرج، بالخطأ الفادح والمعلومات المغلوطة عن الاقتصاد المصري واعترفوا به وجرى التصحيح على الفور في كل صفحاتهم على شبكات السوشيال ميديا”.

وأشار إلى أن الوكالة تحقق في الواقعة، لمعاقبة من فعل هذا الأمر، متابعا: "هذا شيء محمود من الوكالة، وفي النهاية نبحث عن الحقيقة".

أكد أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجرؤ على مهاجمة رفح بل هي أداة تلويح لأنه لا يستطيع خسارة الأسرى، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذَّر من الاقتحام.

وأوضح أن اسرائيل هي المهاجم، والشعب الفلسطيني يأخذ وضع المدافع عن نفسه، مضيفا أن إسرائيل من خلال حربها على فلسطين، فرضت على نفسها قيودا وحصرت نفسها في بعض الأهداف التي لن تتحقق، وهي إنهاء حماس وتدمير القوة العسكرية، وتحرير الأسرى.

وذكر أنه بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة لا يتبقى أمام نتنياهو إلا العودة بالأسرى، منوها أن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الاحتلال على أراضيه، وعدم الانتقاص من أراضي غزة، وتحويلها لمناطق عازلة، وأيضا الوقف الفوري لإطلاق النار، وهذا يحدث من خلال تحرير وتبادل الأسرى.