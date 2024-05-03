بشير التابعي: كولر لن يغير تشكيله أمام الترجي.. واستبعد انتقال إكرامي للزمالك

استبعد بشير التابعي نجم الزمالك السابق احتمالية انتقال شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز.

أضاف بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية أنه من المستحيل وجود شريف إكرامي داخل أسوار نادي الزمالك، بسبب أن والده مرتبط بالنادي الأهلي وهو من عائلة أهلاوية.

وتابع تصريحاته أن جميع لاعبي الأهلي متقاربين في المستوى، ولجوء كولر للتدوير أمر طبيعي خصوصا في المباريات المحلية، مضيفا أن الفريق الأحمر تجاوز فترة إصابات عدد من اللاعبين، ولن يفرق مشاركة أي لاعب مكان زميله، جميع اللاعبين مستواهم جيد.

وأشار إلى أنه من الأفضل لوسط الملعب إمام عاشور مع أكرم توفيق، وكولر شخصية قوية ويتحكم في كل شئ، وإمام عاشور يقدم مستوى طيب للغاية وسجل هدفا رائعا في الاسماعيلي.

وأختتم: مارسيل كولر لن يغامر في تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، وعلى حساب حالة الأهلي وقتها، ومجريات اللقاء داخل المستطيل الأخضر سوف يقوم بتعديل خطة لعبه، والأهلي لن يُفرط في اللقب بسهولة.