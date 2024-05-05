أستاذ قسم السموم بطب الإسكندرية تحذر من تناول الفسيخ والرنجة

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ ورئيس قسم السموم الإكلينيكية سابقا في كلية الطب بجامعة الاسكندرية، من خطورة الفسيخ والرنجة وتناولها في شم النسيم دون وضعه لدقائق على النار حتى يتكسر السم الموجود في جسم السمك.

وقالت «مها»، أن السم الموجود داخل الرنجة والفسيخ لا يتكسر بالملح والليمون والخل الذي يتم وضعه عليه قبل تناوله وليس ايضًا نظام التمليح المنزلى يقضى على السم كونه يتم تجهيزه بشكل نظيف، وإنما السم يتكسر بالنار فقط، مستطردة:«لو مصمم تاكل فسيخ اغليه بقى».

وأشارت إلى البكتريا الموجودة في جسم الرنجة والفسيخ أمر طبيعى وليس لها علاقة بنظافة البائع من عدمه أو أن يتم عمل الفسيخ في المنزل أو لا، خاصة وان البكتريا المسببة للتسمم موجودة داخل السمك واللحمة والفراخ والخضروات وغيرها.

ولفتت إلى أن سمك الفسيخ«نظرًا لطريقة تحضيره، التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا ويفرز سمومًا قاتلة، وأعراض التسمم تشمل زغللة في العين، جفاف في الحلق، الشعور بصعوبة في البلع والكلام، الإصابة بضعف في جميع عضلات وأجزاء الجسم، الإصابة بضيق في التنفس، القيء والشعور بالغثيان والألم في منطقة البطن، التنميل أو ضعف الحركة.

وقالت رئيس قسم السموم الإكلينيكية السابق إن علامات الإصابة بالتسمم قد تتضمن العلامات والأعراض كصعوبة في البلع وضعف في العضلات ورؤية مزدوجة تدلي جفون رؤية ضبابيه وكلام غير واضح صعوبة في التنفس صعوبة تحريك العينين التقيؤ غثيان آلام في المعدة إسهال.

أكدت "غانم"انه في حال ظهور تلك الأعراض عقب تناول الفسيخ يجب التوجه السريع الى اقرب مستشفى او الى مركز السموم بتلقي العلاج الذي توفره وزاره الصحة حيث لا يجوز اخذ هذا العلاج الا داخل المستشفيات لوجود أعراض جانبيه له يجب علاجها في وقتها

واضافت انه يجب تناول المياه بصورة مستمرة عقب تناول الفسيخ، ويجب شرب الماء طوال الوقت، لأن شرب الماء يخرج الملوثات الناجمة من الرنجة والفسيخ، ويجب تناول القهوة أو الشاي مع تجنب شرب المياه الغازية