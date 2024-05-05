نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساء أمس السبت، قُداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها"، بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وذلك بحضور النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، رئيس حي ثالث ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

حرص نائب المحافظ على حضور قداس عيد القيامة المجيد، وتقديم التهنئة بمناسبة العيد للأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها وتقديم التهنئة لأقباط الإسماعيلية.

مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

ووجَّه الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس رسالة شكر وتقدير للواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والأمنية على تقديم التهنئة، صباح أمس السبت، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما وجَّه الشكر للمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والحضور الكريم على المشاركة في قداس عيد القيامة المجيد.