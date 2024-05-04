ضبط 20 متهما مطلوب القبض عليهم على ذمة قضايا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط المتهمين الهاربين

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط المتهمين الهاربين : ضبط عدد (20) متهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



وفي سياق منفصل قرر قاضي المعارضات بالمقطم، بحبس ممرضة ووالدها وشقيقيها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة إنهاء حياة شاب وسط الشارع بمنطقة المقطم.

حبس ممرضة ووالدها وأخوتها بتهمة قتل شاب في المقطم



وأقدمت ممرضة على إنهاء حياة شاب طعنًا وسط الشارع، خلال مشاجرة نشبت بينهما لتحرش الضحية بها واعتدائه على والدها بالمقطم.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم ووجود قتيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ ومكان الجريمة، وبالفحص تبين العثورعلى جثة هامدة، وبها طعنتان نافذتان في البطن وأن ممرضة وراء الجريمة.



وبإجراء التحريات، تبين أن الممرضة تعرضت لتحرش من المجني عليه بأحد شوارع المقطم، ما دفع والدها للتشاجر معه، ما أسفر عن نشوب مشاجرة، على إثرها طعنت الممرضة الشاب حتى أنهت حياته وسط الشارع، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الجريمة والاستماع لأقوال شهود العيان على الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات، ونقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين تحديد أسباب الوفاة.

السيطرة علي حريق شقة سكنية في العجوزة بلا إصابات



كما سيطرت الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق التهم محتويات شقة سكنية في دائرة قسم شرطة العجوزة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنيّة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في شارع البطل احمد عبدالعزيز بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.