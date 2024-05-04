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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الإسماعيلي: الفريق قادم من مرحلة صعبة وحققنا فوزًا مهمًا أمام فاركو

أشرف خضر نجم الإسماعيلي
أشرف خضر نجم الإسماعيلي السابق

عبر أشرف خضر، نجم النادي الإسماعيلي السابق عن سعادته بالفوز في مباراة اليوم أمام فاركو بثنائية خلال مواجهات الدوري المصري الممتاز.

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وحقق فريق الإسماعيلي فوزا هاما بهدفين دون رد على فريق فاركو، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن الجولة 21 بمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال أشرف خضر في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "فوز اليوم هو نتاج لمجهود كبير من اللاعبين ومجلس الإدارة والمدير الفني، ونحمد ربنا على المكسب والـ 3 نقاط".

وتابع: "هناك لاعبين مواليد 2006 شاركوا مع الإسماعيلي خلال مباريات الدوري الماضية، والفريق قادم من فترة صعبة خلال المواسم الماضية، ولكن الحال تحسن بشكل كبير في الموسم الحالي، مقارنة بالخمس مواسم السابقة".

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