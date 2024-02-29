الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أشرف خضر يجتمع باللاعب حسن صابر في مران الإسماعيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص أشرف خضر المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي على عقد جلسة مطولة مع حسن صابر مهاجم فريق الإسماعيلي مواليد 2005 و ذلك على هامش مران فريقه الذي أقيم عصر اليوم على ملعب الهدافين بالنادي الإسماعيلي .

و أكد أشرف خضر لحسن صابر أنه لاعب مميز و عنصر أساسي في فريقه خلال المواسم الماضية و أنه هداف الفريق و استطاع بأدائه و قدراته الفنية المشاركة في تدريبات الفريق الأول لفترات طويلة و مشاركته في أكثر من مباراة ودية

و طالبه ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة و التركيز مع فريقه ليظهر بأفضل صورة ممكنة حتى يتم تصعيده مرة أخرى مع الفريق الأول و مشاركته في المباريات

و أضاف خضر لصابر بأنه يتنبأ له بمستقبل كبير مع الفريق الأول و المنتخب الوطني و أنه يملك قدرات فنية و بدنية رائعة لكنه لابد أن يتحلى بالهدوء و ضبط النفس و عدم العصبية الزائدة خلال المباريات

الجريدة الورقية