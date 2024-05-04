واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

تحرير 420 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة بالمحافظات

وأسفرت جهود الحملات خلال 48 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و420 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في القليوبية

كما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفل لقي مصرعه أثناء الاستحمام في مياه ترعة عزبة الشقرفي بالقناطر الخيرية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطفل حسن. ص. م 15 سنة أثناء الاستحمام فى مياه إحدى الترع بعزبة الشقرفي بمدينة القناطر الخيرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وقوات الإنقاذ النهرى وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

حبس ممرضة ووالدها وأخوتها بتهمة قتل شاب في المقطم

كما قرر قاضي المعارضات بالمقطم، بحبس ممرضة ووالدها وشقيقيها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة إنهاء حياة شاب وسط الشارع بمنطقة المقطم.

وأقدمت ممرضة على إنهاء حياة شاب طعنًا وسط الشارع، خلال مشاجرة نشبت بينهما لتحرش الضحية بها واعتدائه على والدها بالمقطم.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم ووجود قتيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ ومكان الجريمة، وبالفحص تبين العثورعلى جثة هامدة، وبها طعنتان نافذتان في البطن وأن ممرضة وراء الجريمة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الممرضة تعرضت لتحرش من المجني عليه بأحد شوارع المقطم، ما دفع والدها للتشاجر معه، ما أسفر عن نشوب مشاجرة، على إثرها طعنت الممرضة الشاب حتى أنهت حياته وسط الشارع، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الجريمة والاستماع لأقوال شهود العيان على الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات، ونقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين تحديد أسباب الوفاة.