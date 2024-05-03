توريد 15 ألف زريعة أسماك إلى مشروع أمن غذائي قنا

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الجمعة، سير العمل بمشروع المزرعة السمكية ومعاينة توريد ١٥ ألف زريعة سمك بلطى جديدة.

تمهيدا لطرح إنتاجها بمنافذ بيع منتجات الأمن الغذائي التابعه للمحافظة وبأسعار تنافسية عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، وذلك لمتابعة سير العمل بمشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية.

رافق المحافظ، حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي.

وتابع المحافظ، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدى - خيار - فلفل حار - فلفل رومى - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود )، بنظام الرى الحديث و إستخدام سماد عضوى نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتمتلك محافظة قنا،منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا.

والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان.

والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

إنتاج عسل النحل:

وفي سياق ذي صلة، تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في ٢٢ إبريل الماضي إنتاج أول قطفة عسل نحل شمر لعدد 300 خلية عالي الجودة بمشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمشروعات الامن الغذائي بالمحافظة.

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظه قنا، إن عسل الشمر هو أحد انواع العسل الطبيعي الذي ينتجه النحل بدون أي تغذية من رحيق زهور نباتات الشمر .

وأشار إلى أن عسل الشمر يعد أحد أنواع العسل التي لها استخدامات طبية لأنه يحتوى علي خصائص علاجية فعالة لإحتوائه على مضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات وبروتينات تجعله غذاء طبيعي متكامل مفيد لصحة الجسم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظة تعمل جاهدة للتوسع في مشروع تربية النحل وإنتاج العسل ، نظرا لكونه من المشروعات التي تحقق مردود اقتصادي عالي.