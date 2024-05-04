بالثلاثية.. عامل مشترك يجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل موقعة الأبطال

مفارقة غريبة تجمع بين ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني قبل الموقعة المرتقبة، في دوري أبطال أوروبا، بعنوان "الثلاثية".

وسيستضيف ريال مدريد بايرن ميونخ، في مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب أليانز أرينا بالتعادل 2-2، ليتأجل الحسم المتأهل للنهائي في مباراة الإياب.

وقبل 4 أيام من المباراة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، خسر الفريق البفاري بثلاثية، بينما فاز ريال مدريد أيضًا بثلاثية في نفس الوقت.

مباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

فاز شتوتجارت على بايرن ميونخ 3-1، في الجولة الـ32 من بوندسليجا بملعب إم إتش بي أرينا.

وتوقف رصيد بايرن، الذي خسر اللقب لصالح ليفركوزن، عند 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن شتوتجارت في المركز الثالث.

بايرن ميونخ وشتوتجارت

ريال مدريد يحسم الدوري الإسباني

توج فريق ريال مدريد رسميا بلقب مسابقة الدوري الإسباني، وذلك للمرة رقم 36 في تاريخ الميرينجي.

وجاء تتويج باللقب، عقب فوزه على ضيفه قادش بثلاثية دون رد، وخسارة برشلونة أمام مضيفه جيرونا 2-4، ضمن الجولة 34 من الليجا.

ريال مدريد

ليفوز به قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، كونه يحتل الصدارة حاليا برصيد 87 نقطة بفارق 14 نقطة عن جيرونا.

وانتزع جيرونا الوصافة من برشلونة، حيث تراجع الأخير للمركز الثالث وذلك برصيد 73 نقطة، لتكون المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها جيرونا على البارسا ذهابا وإيابا في نفس الموسم.

واستعاد ريال مدريد لقب الليجا، بعدما فقده في الموسم الماضي لصالح برشلونة، علما بأنه ابتعد في صدارة الأكثر تتويجا بالمسابقة.