هل أكل المشروم السحري يقضي على الإكتئاب؟.. أطباء يكشفون عن مفاجأة

أشارت دراسة حديثة إلى أن المشروم السحري يمكن أن يكون علاجًا فعّالًا للاكتئاب بعد تناول جرعة واحدة أو جرعتين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت".

فوائد المشروم السحري

يعاني واحد من كل 6 بالغين في المملكة المتحدة من اكتئاب متوسط إلى حاد، وهذه الدراسة قد تمثل نقطة تحول مهمة في علاج هذا المرض الشائع.

تتضمن النتائج الجديدة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية تأكيدًا على أن جرعة واحدة من السيلسيبين، الذي يُعتبر المكون النشط في المشروم السحري، يمكن أن تخفف من أعراض الاكتئاب. قام فريق من الباحثين في المملكة المتحدة بتحليل قواعد البيانات لدراسات سابقة لاستكشاف فعالية السيلوسيبين كعلاج للاكتئاب، ووجدوا أنها كانت مثيرة للأمل.

استنادًا إلى تجارب شملت 436 شخصًا يعانون من الاكتئاب، توصل الباحثون إلى أن السيلوسيبين أسهم في تحسين حالتهم بشكل كبير، مما يعكس خطورة هذا المرض الذي يؤثر على مئات الملايين من الأشخاص في العالم.

على الرغم من هذه النتائج الواعدة، يشير الباحثون إلى ضرورة إجراء المزيد من البحوث لتحديد العوامل التي تؤثر على فعالية السيلوسيبين كعلاج للاكتئاب. كما يجب معالجة القضايا المتعلقة بالتكلفة والتوجيهات القانونية قبل اعتماده كعلاج سريري.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الباحثون إلى أهمية توفير بيئة ملائمة للمرضى أثناء تلقيهم السيلوسيبين، مثل الغرفة الهادئة والموسيقى المهدئة، بالإضافة إلى إشراف معالج نفسي.

في رده على هذه الدراسة، أشار الدكتور بول كيدويل، استشاري الطب النفسي، إلى أن النتائج مبشرة، ولكن هناك حاجة لمتابعة أطول ومزيد من البحوث لتحديد الجرعات المثلى والتأكد من سلامة العلاج.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.