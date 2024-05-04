هل الستيفيا بديل طبيعي صحي للسكر؟.. أطباء يحسمون الجدل

يسعى الكثير من الأشخاص إلى استبدال السكر ببدائل صحية نظرًا للمخاطر المعروفة للاستهلاك الزائد للسكر، وتشير الأبحاث إلى أن الدماغ يمكنه التمييز بين المواد الحلوة المختلفة، لكن العمليات العصبية وراء ذلك لا تزال غير مفهومة بشكل جيد.

بدائل للسكر تتوافق مع الدماغ

ووفقًا لما ذكره موقع “ميديكال اكسبريس”، درست فرقة من الباحثين في الصين استجابة الدماغ لمختلف المحليات، مثل الستيفيا، ونشرت نتائجها في مجلة أبحاث العلوم العصبية. وأظهرت النتائج أن الخلايا العصبية تستجيب بشكل مشابه للسكر والستيفيا، مما يشير إلى أن الستيفيا يمكن أن تكون بديلاً صحيًا للسكر.

وفي دراستهم، سجل الباحثون نشاط الدماغ للفئران التي تناولت ستيفيا أو السكر أو بدائل أخرى على مدى 6 أسابيع. وأظهرت التسجيلات أن الستيفيا تحفز النشاط في منطقة المهاد بشكل مشابه للسكر، مما يشير إلى توافقها مع الدماغ.

وقال الباحثون إن هذه الدراسة قد تشجع منتجي الأغذية على استخدام الستيفيا لتقليل السعرات الحرارية في منتجاتهم، وتلهم الباحثين الآخرين لدراسة المزيد عن آليات استجابة الدماغ للاستهلاك المستمر للستيفيا.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.