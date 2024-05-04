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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يسجل هاتريك تاريخي ويقود النصر للفوز على الوحدة

فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

حقق فريق النصر الفوز على الوحدة بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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رونالدو يحلق بصدارة هدافي الدوري السعودي ويبتعد عن ميتروفيتش

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شاهد.. هاتريك كريستيانو رونالدو اليوم في الدوري السعودي

دخل النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: اوسبينا  

الدفاع: تيليس –لابورت –لاجامي –الغنام

الوسط: الخيبري –بروزوفيتش – ساديو ماني 

الهجوم: اوتافيو – أيمن يحيى –رونالدو

سجل أهدف النصر على الوحدة كريستيانو رونالدو "هاتريك" و ساديو ماني و أوتافيو و محمد آل فتيل في الدقائق 5 و 12 و 18 و 45 و 52 و 88 من عمر المباراة.

رونالدو يحلق بصدارة هدافي الدوري السعودي

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى 32 هدفًا ليحلق بعيدًا بصدارة الترتيب بفارق 9 أهداف عن أقرب منافس له "ميتروفيتش" لاعب الهلال.

بهذا الانتصار يرفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 74 ليبقى في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، ويتبقى للأزرق مباراة مؤجلة أمام الأهلي سيلعبها يوم الاثنين المقبل.

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