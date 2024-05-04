ضبط 155 كيلو فسيخ و35 كيلو ملوحة فاسدة بأسواق الإسكندرية

نجحت مديرية التموين بالاسكندرية فى انقاذ العشرات من المواطنين من الموت ، اثر قيام احد المحلات بطرح كميات كبيرة من الاسماك المملحة فاسدة بمناسبة شم النسيم .

شنت مديرية التموين بمحافظة الاسكندرية حملة على محلات الاسماك المملحة تزامنا مع طرح المحلات كميات كبيرة من الاسماك المملحة قبل شم النسيم .

قام جمال عمار، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، حملة مكبرة، مساء السبت، بالتعاون مع عدد من الإدارات الفرعية، والاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والصحة والطب البيطرى، للتفتيش على محلات الأسماك المملحة، قبل شم النسيم.

وقال المهندس أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة تأتى في ضوء تشديد الرقابة على أسواق الأسماك المملحة، حيث تم التفتيش على محلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة وتم سحب عينات بمعرفة مفتشي مكتب الأغذية.

وأشار إلى أنه تم سحب 9 عينات فسيخ، و9 عينات رنجة،و3 عينات سردين، و2 عينات ملوحة، وتم التحفظ على 155 كجم فسيخ، و35 كجم ملوحة،كما تم تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و5 محاضر عدم توافر الاشتراطات الصحية بالمحلات.

ولفت إلى أنه تحرير محضر حيازة ملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بناء على الفحص الظاهرى بمعرفة الطبيب البيطري وتم التحفظ على 23 كجم ملوحة، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ،كما تم المرور على المخابز البلدية وتم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، محضر عدم وجود لوحة بيانات، محضر عدم وجود سجل التفتيش.