دون إصابات.. إخماد حريق نشب داخل شقة في أسوان

تمكن رجال الحماية المدنية فى أسوان، من السيطرة على حريق فى منزل بطريق السماد، مساء اليوم السبت، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى منزل مكون من طابقين تحديدًا عند طريق السماد، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده بالاماكن المجاورة، ولم يتبين سبب الحريق حتى الآن، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

حبس عاطلين بتهمة سرقة الحديد في الخصوص



أمرت جهات التحقيق بالخصوص بمديرية أمن القليوبية ،بحبس عامل خردة "له معلومات جنائية"، وعاطل - مقيمان بدائرة القسم، بحوزتهما كمية من الحديد الخردة مجهولة المصدر تزن حوالى 500 كيلو جرام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



كان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة مجهولة المصدر أمام المخزن ملكه، حيث عثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى 500 كيلو جرام مجهول المصدر.



وبمواجهته أيد ما سبق بقصد البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن الحديد متحصلات واقعة سرقة سور حديدي بدائرة القسم قاما بشرائها من (عامل خردة "له معلومات جنائية"، عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص) تم ضبطه واعترفا بارتكابهما الواقعة.

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، غدا الأحد، محاكمة مندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18111 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، و المقيدة برقم 3530 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ربيع م ع"، 43 سنة، مندوب مبيعات - مقيم أرض الحافي، منطي مركز قليوب، لأنه في يوم 22 / 10 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، قتل المجني عليه "فرحات عثمان محمد" - بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.