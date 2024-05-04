أخطاء شائعة أثناء مذاكرة الطلاب في الثانوية العامة

كشف الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد في جامعة القاهرة، عن أخطاء شائعة تقع أثناء مذاكرة الطلاب في الثانوية العامة.

ونبه الخبير التربوي بأن هنا أخطاء قد يقع بها طلاب الثانوية العامة أثناء المذاكرة وتؤثر على درجاته، مؤكدا ضرورو الحذر منها حتى لا يفقد الطالب كثيرا من الدرجات في الامتحانات.

أخطاء في مذاكرة الثانوية العامة