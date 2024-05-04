«اكت» تكثف خطة ترويجها فى الخليج.. وتستهدف حصيلة بنحو مليار جنيه من طرح البورصة

25% إلى30% الحصة المتوقعة للطرح

تستهدف شركة «اكت فاينانشال» للاستثمار من طرح حصة من أسهمها فى البورصة عبر زيادة رأسمالها حصيلة تتراوح بين 700 مليون جنيه ومليار جنيه.

أعلنت «اكت» مؤخرًا عن حصولها على موافقة البورصة المصرية على القيد المؤقت، بهدف طرح حصة من اسمهما فى البورصة، على أن يتم توجيه كامل الحصيلة إلى زيادة رأس مال الشركة دون تخارج أى من مساهمى الشركة.

قال مصطفى عبدالعزيز العضو المنتدب والشريك المؤسس للشركة إن الحصة المتوقع طرحها فى البورصة بين 25% و30%.

أضاف «عبدالعزيز» أنه يتم تكثيف الجولات الترويجية للطرح بين المؤسسات المالية المحلية الكبرى، وأيضاً المؤسسات المالية فى دول الخليج العربى خاصة السعودية والامارات، حيث عقد مؤخرًا العديد من اللقاءات مع الشركات والمؤسسات المالية المحلية، للرد على الاستفسارات الخاصة بالطرح، وكذلك تم عقد العديد أيضاً من اللقاءات لنحو 30 مؤسسة مالية بالسعودية لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالطرح.

أشار العضو المنتدب إلى أن الشركة نجحت على مدار السنوات الماضية فى تحقيق نمو كبير فى مضاعفة حجم الاستثمار، حيث وصل متوسط العائد على الاستثمار خلال هذه السنوات إلى 50% سنويا، وكذلك العائد على حقوق الأقلية 42% سنويا أيضاً.

كما أشار إلى أن الشركة قامت خلال الفترات الماضية قبل تخارجها من هذه الاستثمارات فى العديد من القطاعات والمجالات المختلفة والمتنوعة سواء فى قطاع الخدمات المالية، أو الأدوية، أو العقارى، أو الصناعى.

يشار إلى أنه منذ تأسيس الشركة عام 2015 قد تم الاستثمار فى 8 استثمارات متنوعة، تمثل 4 قطاعات تم التخارج من 5 استثمارات وتخارج جزئى من استثمار آخر.