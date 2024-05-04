رونالدو على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة بدوري روشن
أستقر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر علي التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الوحدة ضمن لقاءات مسابقة دوري روشن السعودي .
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ويستضيف العالمي الفرسان مساء اليوم السبت علي ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .
تشكيل النصر المتوقع …
حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا
خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس
خط الوسط: بروزوفيتش، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، أوتافيو
خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو
ويحتل النصروصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 71 نقطة جمعهم من 29 مباراه حقق 23 انتصار وتعادل في لقائين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.
علي الجانب الأخر يتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة بعد خوض 29 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 15 مباراة.