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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن ..والقناة الناقلة

النصر والوحدة
النصر والوحدة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمحترف في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نظيره فريق الوحدة مساء اليوم السبت علي ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي 

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ويحتل النصروصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 71 نقطة  جمعهم من 29 مباراه حقق 23 انتصار وتعادل في لقائين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

علي الجانب الأخر يتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة بعد خوض  29 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 15 مباراة.

موعد مباراة النصر والوحدة

وتنطلق مباراة النصر ضد الوحدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة النصر والوحدة

 وتذاع أحداث مباراة النصر والوحدة بشكل حصري عبر قناة SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين، بالإضافة إلى قناة SSC1 SD بتعليق فهد العنزي.

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