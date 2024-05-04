محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

زار محافظ الجيزة مساء اليوم السبت مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة لتقديم التهنئة للأقباط الإنجيليين بمناسبة عيد القيامة المجيد يرافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ، وكان فى استقبالهم الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال زيارته على قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذى نجحت مساعيه فى تجنيبنا الصراعات التى يعانى منها العديد من البلدان، داعيًا المولى عز وجل دوام المحبة والسلام بربوع الوطن وأن ينعم أبناؤه بمزيد من الرخاء

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية ولجموع الشعب المصري الأمن والرخاء.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد .

من جانبه، أبدى القس بشير أنور سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما أمنة فى ظل مايشهده محيطنا من صراعات، ومتمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

رافق المحافظ خلال زيارته السيد إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبد الحليم نائبى المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد للمحافظة والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة واللواء سامح الحميلى حكمدار قطاع أمن الجيزة واللواء أشرف عثمان رئيس قطاع شمال الجيزة واللواء مصطفى إبراهيم وكيل الإدارة العامة لمرور الجيزة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء ذكى سلام رئيس حى جنوب الجيزة والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وفضيلة الشيخ أيمن عبود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشؤون الصحية الاستاذ اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى .