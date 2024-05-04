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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الذراع التنفيذي لـ"ابدأ": وطنا 23 صناعة.. ووصلنا لاستثمارات تتخطى 62.5 مليار جنيه

المهندس خالد حسن
المهندس خالد حسن

أكد المهندس خالد حسن، مدير تطوير الأعمال بشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الذراع التفيذي لمبادرة "ابدأ"، أنه يتم استهداف توفير الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص العمل وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مشددًا على أن هذه الأهداف التي عملت عليها المبادرة لمدة تقترب من العامين، وتم العمل على الأرض في دعم الصناع.

 وأشار "حسن"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه تم عمل دراسات بشكل مفصل للواردات المصرية لمدة 5 سنوات وتم وضع خطة واضحة للتحرك وتم دراسة 84 فرصة استثمارية وتحول 23 فرصة منهم لـ23 مشروع قائم ومنهم من بدأ في الانتاج، وتكون المرحلة الثانية 24 مشروعات، موضحًا أنه يتم العمل على دعم الصناعة من خلال دعم المصنعين القائمين في مواجهة التحديات سواء لها علاقة بالإجراءات والتراخيص التواصل مع الجهات الحكومية.

 

وأوضح أن المبادرة تعمل على استغلال أصول الدولة والعمل عليها لكي تعمل بالطاقة الانتاجية القصوى لها، مؤكدًا أن هناك محور أخرى بالمبادرة وهو التدريب الفني ودعمه وتم إطلاق نموذجين لمدارس التعليم الفني بشكل الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي واللوجستيات، مؤكدًا أن المبادرة عملت على توطين 23 صناعة جديدة أول مرة في مصر.

 

وأضاف أن المبادرة عملت على العديد من المشروعات والنماذج الصناعية المتطورة التي تدخل لأول مرة للعمل في مصر، مؤكدًا أن "ابدأ" وضعت معايير معينة للشراكة مع المستثمرين، مشددًا على أن المبادرة وصلت لإجمالي استثمارات تتخطى 62.5 مليار جنيه معظمهم استثمارات أجنبية مباشرة، متابعًا: :"منفتحون على الشراكة مع المصنعين والمستثمرين ولكن وفقًا لمعايير المبادرة.. وحققنا عوائد وهدفنا تقليل فاتورة الاستيراد"، مؤكدًا أن تم تحقيق نجاحات عديدة خلال السنوات الأخيرة.

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