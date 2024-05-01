عاجل
الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت لحم صباح اليوم شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا لدعمها فلسطين
الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيلة النصر أمام الخليج.. رونالدو يقود الهجوم

مباراة النصر والخليج
مباراة النصر والخليج

استقر المدير الفني لويس كاسترو على تشكيلة النصر الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم ضد الخليج في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد فريق النصر السعودي لخوض مواجهة مصيرية ضد الخليج مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك في إطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك".

txt

موعد مباراة النصر والخليج اليوم كأس خادم الحرمين والقناة الناقلة

txt

موعد مباراة النصر والخليج في كأس الملك السعودي

فريق النصر بقيادة المدير الفني لويس كاسترو سيخوض مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل التأهل للمباراة النهائي والفوز باللقب على حساب الهلال.

ويستهدف المدرب البرتغالي إنقاذ موسمه مع النصر والتتويج ببطولة الكأس، بعد ضياع المنافسة على الدوري والخروج من دوري أبطال آسيا.

تشكيلة النصر الأقرب ضد الخليج :

حارس المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: محمد آل فتيل – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت

الوسط: سلطان الغنام – بروزوفيتش – الخيبري – تيليس

الهجوم: أوتافيو – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو

على الجهة المقابلة يدخل فريق الخليج بقيادة المهاجم الدولي المصري محمد شريف المباراة على أمل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء النصر وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

موعد مباراة النصر والخليج والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة النصر ضد الخليج في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث كأس الملك.

الجريدة الورقية