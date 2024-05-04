بهجت العبيدي يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

توجه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتهنئة للأخوة الأقباط وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وقال بهجت العبيدي إننا نتقدم بخالص التهاني للأخوة الاقباط: في داخل مصر وخارجها، وخاصة أبناء الجالية المصرية بالنمسا، بهذه المناسبة الدينية الغالية، متمنيا أن يعيد الله عليهم وعلى مصر وشعبها جميعا مثل هذه المناسبات الدينية الهامة في خير وسعادة وازدهار ورخاء.

وأكد العبيدي أن الشعب المصري سيظل مضرب مثل، رغم أنف الحاقدين، في المحبة والسلام والوئام والعيش المشترك، وأن الشعب المصري بوعي أبنائه سيظل عصيا على مثيري الفتن الذين يسعون للتفريق بين عنصري الأمة، اللذين هما نسيج واحد كان وسيظل على مر العصور.

وأوفدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء محمد برغوت، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المقر، نيابة عنها، للمشاركة في احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، والذي أقيم في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة في محافظة القاهرة، وذلك بدعوة من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة في مصر، ومشاركة د. جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وكذلك بحضور د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

وتقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقالت: "إننا حريصون على المشاركة في كل الفعاليات للاحتفال بأعيادنا لتعزيز قيم الإخاء والمحبة، ولعيد القيامة معان عديدة وسامية علينا أن نتحلى بها وندرك الدروس المستفادة منها".

كما أوضحت الوزيرة أن وزارة الهجرة ترسخ في نفوس الأجيال الشابة من المصريين بالخارج قيم التعايش والمواطنة، مؤكدة أن الترابط الوطني الذي تشهده مصر بكل أطيافها هو السد المنيع الذي يقف حائلا ضد أي مساع لزعزعة استقرار الوطن، وتبقى مصر دائما هي المحروسة تاريخا وحضارة.