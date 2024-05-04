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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

بكري يرد على ادعاءات الإرهابية ..القبائل العربية كيان وطني وتطويره

بوابة الوفد الإلكترونية

نفي النائب مصطفي بكري، المتحدث باسم اتحاد العربية، صحة ما رددته عناصر الجماعة الإرهابية وبعض المغرضين من أنه قال إن اتحاد القبائل العربيه هو فصيل من فصائل القوات المسلحة.

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وأصدر بكري بيان مساء اليوم أكد فيه : إن نص ما قاله والفيديو المرفق يثبت ذلك (أن اتحاد قبائل سيناء المكون من شباب وشيوخ سيناء ، كان له دوره مع القوات المسلحة عندما تم إنشاء الاتحاد ، وقال ( اعتبره ) فصيل من فصائل القوات المسلحة إذن كان المقصود الآتي : - الحديث كان يدور عن اتحاد قبائل سيناء الذي قاوم الإرهاب جنبا إلي جنب مع القوات المسلحة، وهذا الاتحاد منشأ منذ عام ٢٠١٦ ، ولا علاقة له باتحاد القبائل العربية الذي أعلن عن إنشائه منذ يومين.

وتابع بكري ⁠عندما تحدثت عن هذا الاتحاد الذي تم تسليحه في هذا الوقت للمساعدة في مكافحة الإرهاب وسلم سلاحه للجيش بعد انتهاء مهمته قلت ( اعتبره ) ولم أقل هو فصيل رغم أنه كان يعمل في مواجهة الإرهاب خلف قواتنا المسلحه والشرطة.

- إذا كان البعض يسعي إلي شيطنة الاتحاد وتشن الحملة الشرسه علية، فعليهم أن يقرأوا تاريخ منظمة سيناء العربيه التي أنشاها الجيش بعد نكسة ٦٧ للقيام بمهام عسكرية ضد العدو .

وشدد بكري بان ⁠اتحاد القبائل العربية هو كيان وطني، ليس بجديد على الساحة ولكنه أنشيء من ١٥ عاما، وتطويره جاء بهدف توحيد الكيانات والجمعيات القبلية في إطار واحد، وسنتقدم قريبا إلى وزارة التضامن للحصول على ترخيص بالعمل في إطار قانون الجمعيات الأهلية.

-واختتم بكري كنت أتمني من بعض الوطنيين الشرفاء أن يسمعوا الفيديو كاملا بدلا من الإستماع إلي الجزء الذي تم بتره ليتبينوا من الذي يكذب بالضمير لصالح أجندة معروفه سلفا . 

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