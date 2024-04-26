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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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دور قبائل سيناء في تحرير أرض الفيروز (فيديو)

تحرير سيناء
تحرير سيناء

كشف اللواء أحمد زغلول، رئيس جهاز شئون القبائل السابق بالمخابرات الحربية السابق، دور قبائل سيناء في تحرير الأرض واستعادتها من أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

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وشدد خلال لقائه مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الخميس، على أهمية أن يكون للجيش المصري عيون في سيناء لإمدادهم بالمعلومات وتحركات جيش الاحتلال.

وأكد أنه جرى إنشاء منظمة سيناء العربية وضمت العديد من الفدائيين وضباط الجيش، ووصل عدد أفراد المنظمة إلى 777، ولعبت دورا كبير في كشف تحركات جيش الاحتلال، موضحا أن مصر دائما ولادة بالعديد من الأبطال العظماء.

وأشار رئيس جهاز شئون القبائل السابق بالمخابرات الحربية السابق، إلى أن منظمة سيناء العربية أصابت جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقلق والتوتر على مدار الوقت خلال حرب الاستنزاف، بسبب قيامهم بالعديد من العمليات النوعية والفدائية وجعلتهم دائما في حالة يقظة وترقب من أي استهدافات.

فيلم عن بطولات أهالي سيناء

قال إنه جرى الانتهاء من كتابة سيناريو يوثق بطولات أهالي سيناء في حرب أكتوبر من تأليف الكاتبة نشوى زايد، وسيكون من إخراج محمد ياسين، ونتمنى تصويره في القريب العاجل.

وأضاف أن منظمة سيناء العربية أصابت جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقلق والتوتر على مدار الوقت خلال حرب الاستنزاف، بسبب قيامهم بالعديد من العمليات النوعية والفدائية وجعلتهم دائما في حالة يقظة وترقب من أي استهدافات.

وتحتفل مصر كل عام بذكرى تحرير سيناء، في 25 من شهر ابريل، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

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