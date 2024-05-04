عاجل
أمريكا تتعهد لحماس بتوقف الحرب “حتى لو قالت إسرائيل لا”
السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

"طارق عبد العزيز" يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة.. أعياد المصريين متفردة

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

تقدم النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً بأن أعياد المصريين ستظل توحد رأيتهم وستظل عنوان المحبة والتلاحم بين جناحي الأمة.

txt

وزير التنمية المحلية يستعرض أمام جلسة مجلس الشيوخ جهود توفير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتحسين الخدمات المحلية وتطوير المجمعات الحرفية

txt

الشيوخ يبدأ مناقشة استيضاح سياسة الحكومة لتشجيع التوسع في التصنيع الزراعي

وأضاف عبد العزيز في بيان له اليوم ، أن أعياد المصريين من الإخوة الأقباط وأعياد المسلمين في مصر متفردة ولها خصوصية عجز الجميع عن فك طلاسمها بفضل توحد وترابط وتماسك عنصري الامة، الذي لن تستطيع قوى الشر والظلام التفرقة أو أحداث أي فتنة بينهما.

 

ولفت عبد العزيز أن الأعياد والمناسبات تُظهر دائماً معدن الشعب المصري الأصيل في التعامل مع بعضه البعض، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولاستمرار تحقيق إنجازات بقيادة زعيم وطني شجاع هو الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

ودعي عبد العزيز إلي استغلال هذه المناسبات الاجتماعية بأن تروي أفعالنا شجرة المحبة والتي تعبر عن عمق المشاعر والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري، مشدداً على ضرورة التوحد خلف القيادة السياسية لمواجهه التحديات التي تواجه الوطن.

مواد متعلقة

كنائس مصر تحتفل بعيد الغطاس المجيد

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار على العوضي بتصرف صادم .. مريض نفسي

هل أحمد العوضي خان ياسمين عبد العزيز مع فنانة شهيرة؟.. وحش الكون تكشف المستور (شاهد)

شقيق ياسمين عبد العزيز يصدمها بأول تعليق على طلاقها من العوضي.. اكتفى بكلمة واحدة (شاهد)

هل شمتت ريهام حجاج في طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي؟.. رسالة صادمة والسر حلاوة

العوضي وياسمين.. انفصلا فى يوم ميلادها وصدما جمهورهما

حب نشأ فى اللوكيشن وزواج بدون زفاف.. قصة حب العوضي وياسمين بعد الانفصال
الجريدة الورقية