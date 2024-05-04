"طارق عبد العزيز" يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة.. أعياد المصريين متفردة

تقدم النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً بأن أعياد المصريين ستظل توحد رأيتهم وستظل عنوان المحبة والتلاحم بين جناحي الأمة.

وأضاف عبد العزيز في بيان له اليوم ، أن أعياد المصريين من الإخوة الأقباط وأعياد المسلمين في مصر متفردة ولها خصوصية عجز الجميع عن فك طلاسمها بفضل توحد وترابط وتماسك عنصري الامة، الذي لن تستطيع قوى الشر والظلام التفرقة أو أحداث أي فتنة بينهما.

ولفت عبد العزيز أن الأعياد والمناسبات تُظهر دائماً معدن الشعب المصري الأصيل في التعامل مع بعضه البعض، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولاستمرار تحقيق إنجازات بقيادة زعيم وطني شجاع هو الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ودعي عبد العزيز إلي استغلال هذه المناسبات الاجتماعية بأن تروي أفعالنا شجرة المحبة والتي تعبر عن عمق المشاعر والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري، مشدداً على ضرورة التوحد خلف القيادة السياسية لمواجهه التحديات التي تواجه الوطن.