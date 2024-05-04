السبت 04 مايو 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب أحمد عثمان يهنىء الأقباط بعيد القيامة.. ويؤكد: الشعب المصري نسيج واحد

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

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رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

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رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد العمال

وقال عثمان: "نتوجه بخالص التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وهذه المناسبة التي يتبادل فيها الشعب المصري مسلمين ومسيحيين التهاني في إطار روح المحبة والتسامح التي تسود بين نسيج الوطن الواحد، متمنين دوام الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء وطننا الحبيب، وراجين من الله أن يحفظ مصر وشعبها وينعم عليها بالازدهار والرخاء والسلام والأمن والأمان والاستقرار الدائم".

 

وتابع عضو مجلس النواب: "إن وحدتنا الوطنية وترابط الشعب المصري كنسيج واحد هو أكثر ما يميز المصريين دائماً على مدار التاريخ، لذلك ظلت الدولة المصرية وستظل عصية على الكسر ومتماسكة وصامدة في وجه الأزمات والتحديات".

 

وزار النائب أحمد عثمان، الكنيسة في محافظة الإسماعلية، وتقدم بخالص التهاني القلبية للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

 

وتتوحد الكنائس المصرية كل عام فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت الموافق 4 مايو بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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