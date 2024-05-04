يحتوي على فيتامين C.. البروكلي أكثر الخضروات الصحية للجسم

قالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي داريا أوتيوموفا، إنه من الصعب جدًا التغلب على البروكلي في محتواه من فيتامين C، وهذه ليست الخاصية المفيدة الوحيدة له.

وأشارت الطبيبة إلى أن ميزته التي لا شك فيها هي التركيز العالي لفيتامين C، حيث أن 100 جرام فقط من البروكلي توفر للجسم حاجة يومية من مضادات الأكسدة هذه، والتي تدعم بشكل فعال عمل الجهاز المناعي.

ينظم فيتامين C وظائف الجهاز العصبي، وينشط نشاط الغدد الصماء، ويدخل في تكوين مقاومة الإجهاد، كما أنه مضاد للأكسدة ومنظم لتوليف الوسائط في الجسم.

ميزة أخرى مهمة للبروكلي هي أنه غني بفيتامين K، الذي له أهمية خاصة لتخثر الدم وزيادة كثافة العظام بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الخضروات على الكثير من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهي ضرورية للعمل الكامل لنظام القلب والأوعية الدموية، وكذلك الألياف، مما يحسن عمل الجهاز الهضمي ويقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البروكلي على اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحبها أعيننا والشعيرات الدموية، والخضار غنية أيضًا بالكاروتينات، التي يمكن أن تدمر الجذور الحرة التي تضر بسلامة الخلايا وتساهم في تطور الالتهابات والأمراض المرتبطة بها، بما في ذلك السرطان.

أهمية فيتامين C

يحتاج جسمك إلى فيتامين C (حمض الاسكوربيك) لتكوين الأوعية الدموية والغضروف، والعضلات والكولاجين في العظام. فيتامين Cضروري كذلك لعملية تعافي جسدك.

فيتامين C أحد مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا جسمك من آثار الجذور الحرة؛ وهي جزيئات تنشأ أثناء هضم وتفتيت جسمك للطعام أو عند تعرض الجسم لدخان التبغ وأشعة الشمس أو الأشعة السينية أو مصادر أخرى. وربما يكون للجذور الحرة دور في الإصابة بمرض القلب والسرطان والأمراض الأخرى. يساعد فيتامين Cأيضًا جسمك في امتصاص الحديد وتخزينه.

وحيث إن جسمك لا يُفرز فيتامين C؛ فإنك تحتاج إلى الحصول عليه من نظامك الغذائي. يوجد فيتامين Cفي الفواكه الحمضية، والتوت، والبطاطس، والطماطم، والفلفل، والكرنب، وثمار كرنب بروكسل، والبروكلي، والسبانخ. يتوفر فيتامين Cأيضًا في المكملات الغذائية المتناولة عن طريق الفم، وعادة ما تكون في شكل كبسولات وأقراص قابلة للمضغ.