قالت عالمة الفسيولوجيا إيرينا ليالينا إن الجبن الأزرق يساعد على إبطاء تطور التغيرات المرتبطة بالعمر.

وبحسب عالمة وظائف الأعضاء ليالينا، فإن منتج مثل الجبن الأزرق يحتوي على حمض البانتوثينيك، الذي يساعد على إطالة شباب الجلد، وذكرت أن الجبن الأزرق هو طعام شهي بأسعار معقولة لإبطاء الشيخوخة.

وقالت ليالينا لبوابة NEWS.ru: "إن نمو العفن أثناء تخمير هذه الجبنة يزيد من محتوى حمض البانتوثنيك فيها، لذا فإن الاستهلاك المنتظم له في الطعام يقلل من التغيرات المرتبطة بالعمر ويزيد من لون البشرة".

وأشار عالم الفسيولوجي إلى أنه لمنع التغيرات المرتبطة بالعمر، يكفي تناول قطعتين من هذا الجبن يوميا.

يجب أن نتذكر أنه بالنسبة لبعض المشاكل الصحية، فإن استهلاك الجبن محدود - على سبيل المثال، قد تكون مؤشرات مثل هذا التقييد هي الوذمة وأمراض الكلى واضطرابات الكبد والجهاز الهضمي.

ما هي الشيخوخة المبكرة ؟

الشيخوخة المبكرة -المعروفة كذلك بمتلازمة بروجيريا هاتشينسون-غيلفورد- هي اضطراب وراثي تصاعدي شديد الندرة يسبب تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من أول عامين في حياتهم.

وفي العموم، لا تظهر أي مشكلات صحية على الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة عند ولادتهم. لكن خلال العام الأول من العمر، يبدأ ظهور أعراض مثل بطء النمو وفقدان الأنسجة الدهنية وتساقط الشعر.

والأسباب الحتمية لوفاة معظم الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة هي مشكلات القلب أو السكتات الدماغية. يبلغ متوسط العمر المتوقع للطفل المصاب بالشيخوخة المبكرة نحو 15 سنة. إلا أن بعض المصابين بهذه الحالة المَرَضية يتوفون في سن أصغر وبعضهم قد يعيش فترة أطول، حتى عمر 20 عامًا تقريبًا.

لا يوجد بعدُ علاج شافٍ للشيخوخة المبكرة، لكن العلاجات الجديدة والأبحاث تمنح بعض الأمل في السيطرة على الأعراض والمضاعفات.

تحدث الإصابة بالشُياخ نتيجة لتغيُّر في جين واحد. ينتج هذا الجين، المعروف باسم لامين A، البروتين اللازم لثبيت مركز الخلية، والمعروف باسم النواة، ودعمه. وعندما يحدث تغيُّر في جين لامين A، فإنه ينتج بروتينًا معيبًا يُسمى بروغيرين. ويسبب بروتين بروغيرين عدم استقرار الخلايا، ومن ثم فهو يؤدي على ما يبدو إلى حدوث الشيخوخة المبكرة (الشُياخ).

نادرًا ما يتوارث أفراد العائلة هذا الجين المتحوِّر الذي يُسبب الإصابة بالشُياخ. وفي أغلب الحالات، يطرأ هذا التغيُّر النادر على الجين المسبب للشُياخ مصادفةً.