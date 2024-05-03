التعليم: نظام التصحيح الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بلا أخطاء

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم وجود أخطاء في نظام التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل إلكتروني بالكامل سواء للأسئلة الموضوعية أو المقالية لضمان تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب، وضمان العدالة.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نظام التصحيح الإلكتروني للأسئلة الموضوعية في نماذج البابل الشيت لا يشوبه أخطاء.

آلية تصحيح المقالي في امتحانات الثانوية العامة 2024

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا من خلال مصححين اثنين منفصلين، وفي حالة الاختلاف يحكم بينهما مصحح ثالث.

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توزيع الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط.

وأضاف متحدث وزارة التربية والتعليم أن الوزير وجه بوضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل يتضمن كل الإجابات المحتملة بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

