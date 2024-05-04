القبض على 5 أشخاص وراء نهب محتويات إحدى المدارس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتان) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال إستقلالهم مركبة "تروسيكل" مُحملاً عليهـــا (عدد 3 باب حديدى - نافذة حديديــة - أسطوانة بوتاجاز - تلفاز – وعاء) وبمواجهتهم إعترفوا بسرقتها من داخل إحدى المدارس بدائرة القسم.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بعرض عدد 4 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل " كما أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة .

ونجحت الجهود في ضبط (5 أشخاص "بينهم سيدة " "لأحدهم معلومات جنائية) بحوزتهم (مبالغ مالية – سلاح أبيض – سلاح نارى) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة يد من (مالك مكتب لتجارة الأنتيكات القديمة والساعات) بداخلها مبلغ مالى (عملة "أجنبية، ومحلية" – 3 هواتف محمولة) حيث قاموا بالإتفاق مع الأخير على التقابل لإتمام عملية بيع ساعة يد له بدائرة قسم شرطة الشروق وقاموا بالإستيلاء على المبلغ المالى حوزته.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، مستغلين سابقة عمل أحد المتهمين مع مالك المحل، وأضافوا بأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم.

كما قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متهم.

سبق وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأضافت المعلومات أن المتهمين قاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وفى سياق اخر فقد وألقي القبض علي (شخصين )، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.