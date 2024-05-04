عبدالسند يمامة يهنئ البابا تواضروس الثانى والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

تقدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، باسمه وأعضاء الهيئة العليا والبرلمانية وجموع الوفديين، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

وتمنى الدكتور عبدالسند يمامة، السعادة والخير لجميع المسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر فى أمن وأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بين أشقاء الوطن. وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن تاريخ الكنيسة المصرية يضرب أروع الأمثلة فى الوطنية التى يحتذى بها على مر العصور.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حكمة وكياسة البابا والإخوة المسيحيين كان لها الدور الكبير فى مواجهة كل التحديات التى واجهتها البلاد على مر التاريخ.