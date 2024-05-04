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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند على رأس تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود المهاجم النرويجي إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، أكانجى، ناثان آكى، جفارديول.

الوسط: رودرى، كوفاسيتش، دي بروين.

الهجوم: فودين، برناردو سيلفا، وهالاند.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، لكن لديه مباراة مؤجلة، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز الـ 11 برصيد 46 نقطة.

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