الإثنين 29/أبريل/2024 - 07:23 م 4/29/2024 7:23:15 PM

لا أظن أن حكومة إسرائيل ستقدم على اقتحام رفح فى القريب العاجل أو المتأخر بعد اندلاع مظاهرات الطلبة فى الجامعات الأمريكية خوفا من تزايد مظاهرات الطلبة فى الجامعات الأمريكية. وقد بدأت أعداد الشهداء اليومى فى التناقص نتيجة للقصف الإسرائيلى بحيث وصلت أمس الى ٣٢ شهيدا من أكثر من ١٧٠ يومى فى السابق. وقد انزعج نتنياهو من مظاهرات الجامعات الأمريكية وطالب بوقفها خصوصا أنه خريج إحداها ويعرف أن تلك الجامعات تشكل ضمير وعقل الأمة الأمريكية. وأكبر دليل على ذلك أن أى مرشح للرئاسة الأمريكية أو لعضوية الكونجرس يبدأ حملته بإلقاء المحاضرات عن برنامجه فى الجامعات الأمريكية. وسوف يعاقب بايدن ورجال الكونجرس المؤيدون لإسرائيل فى انتخابات الرئاسة القادمة أو فى التجديد النصفى لعضوية الكونجرس بعدم انتخابهم.

وفى هذه الحالة سيتحول الجمهور الأمريكى بوحشية ضد اليهود وقد سبق أن قتلوا أكثر من ١٠٠ مليون من الهنود الحمر. خصوصا أن اليهود لا يتمتعون بأى سمعة طيبة فى أمريكا لأنهم من يسيطرون على تجارة الجنس والمال والأعمال والإعلام المنحاز. وقد سبق أن تظاهرات الجامعات الأمريكية ضد الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا هى السبب فى فقد النظام العنصرى تأييد أمريكا وانتهائه بجانب مجموعة السود فى الكونجرس black caucus.