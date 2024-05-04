محافظ قنا يتفقد محطة الالبان بمشروعات الأمن الغذائي

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالي، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، و التابعة للمحافظة، وذلك في إطار متابعته المستمرة للمشروعات، رافقه الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري، واشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي.

أستهل محافظ قنا، جولته بتفقد سير العمل بمحطة الألبان رقم 1 المقامة علي مساحة 22 فدان والتى تضم 25 عنبرا للأبقار الحلابة بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلي للتغذية مما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية.

بالإضافة الي تجهيزها بأحدث الوسائل والآلات الحديثة في هذا المجال. كما تفقد محافظ قنا محطة الألبان رقم ٢ و اطمئن على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية.

وجه المحافظ، بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة .

وشدد علي ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الماشية لتحقيق أعلي معدلات في انتاج اللبن بالنسبة للابقار الحلابة وأعلى معدلات اوزان بالنسبة لعجول التسمين.

بالإضافة إلي الاهتمام بمستوى النظافة وخدمات الرعاية التي يتم توفيرها للحيوانات خاصه في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وتملتك محافظة قنا منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

متابعة الأمس:

وتابع المحافظ، أمس الجمعة، سير العمل بمشروع المزرعة السمكية ومعاينة توريد ١٥ ألف زريعة سمك بلطى جديدة.

تمهيدا لطرح إنتاجها بمنافذ بيع منتجات الأمن الغذائي التابعه للمحافظة وبأسعار تنافسية عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، وذلك لمتابعة سير العمل بمشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية.

وتابع المحافظ، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدى - خيار - فلفل حار - فلفل رومى - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود )، بنظام الرى الحديث و إستخدام سماد عضوى نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.