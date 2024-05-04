نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا لعام 2025

بدأت اليوم السبت ظهور نتيجة قرعة الهجرة إلى امريكا لعام 2025، بعد أن طال انتظار المتقدمين على برنامج اللوتري الأمريكي أكثر من 6 أشهر من موعد التقديم على برنامج التأشيرة المتعددة أو ما تسمي ببرنامج الهجرة العشوائية.

وسجل في برنامج الهجرة العشوائية هذا العام الملايين املأ في تحسين حياتهم المعيشية وتحقيق أهدافهم المهنية في أمريكا، ويتم اختيار الفائزين منهم بعدد لا يتخطي 55 ألف تأشيرة.

ولمعرفة أسماء المقبولين في الهجرة العشوائية 2024- 2025، فيجب أن تتبع الخطوات التالية:-

زيارة موقع الهجرة العشوائية لأمريكا.

علم على مربع check status.

اضغط على مربع continue.

أكتب رقم التأكيد.

سجل أسمك الأخير.

اكتب اسم كامل.

سجل تاريخ الميلاد.

أكتب الرمز الظاهر.

اضغط submit.

سوف تظهر أمامك الان أما رسالة الفوز أو رسالة الرفض .

شروط التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا

أن يكون المتقدم لبرنامج الهجرة العشوائية لأمريكا من الدول المسموح لها بالتقدم للبرنامج والتي تتضمن عدة دول عربية مثل مصر والمغرب والكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان وقطر والسعودية وسوريا.

لا يوجد حد أدنى لسن التقديم.

يشترط الحصول على تعليم ثانوي أو خبرة في العمل.

إتمام عملية التسجيل الإلكترونية لبرنامج DV‏.

يكون التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا مجاني.

التقديم لقرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا بدءًا من اليوم السبت 4 مايو 2024، وكان التقديم لقرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا قد بدأ في 4 أكتوبر 2023، واستمر حتى يوم 7 نوفمبر 2024.

قرعة أمريكا 2024

أنشأ قانون الهجرة إلى أمريكا سنة 1990 برنامج تأشيرة التنوع (DV)، والذي يوفر ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة تتم بالاختيار العشوائي من العديد من الدول؛ ويسمح هذا البرنامج لمواطني البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.