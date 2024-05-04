السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة النارية

بوابة الوفد الإلكترونية

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن: أسيوط، أسوان، دمياط، والإسكندرية، حملات أمنية بعددٍ من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسيوط

في مديرية أمن أسيوط أسفرت الحملات عن النتائج التالية:

- ضبط 59 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها 17 بندقية آلية و31 بندقية خرطوش و42 فردا محليا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مع 59 متهمًا لـ51 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 12 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 1.860 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدري «الهيروين»، و«الشابو» بحوزة 12 متهمًا لـ11 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 523 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- ضبط 7 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في 10 قضايا.

مديرية أمن أسوان

وفي مديرية أمن أسوان أسفرت الحملات عن:

- ضبط قضيتيِّ اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهما 7.400 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و4 كيلو جرامات لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الهيروين مع المتهمين.

- تنفيذ 685 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

وفي مديرية أمن دمياط أسفرت الحملات عن النتائج التالية:

- ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 7.250 كيلو جرام لمخدر«الحشيش»، و10.500 كيلو جرام لمخدر «البانجو»، و6 كيلو جرامات لمخدر «الهيدرو»، وكمية لمخدر «الهيروين»، وفرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الإسكندرية

وفي مديرية أمن الإسكندرية أسفرت الحملات عن النتائج التالية:

- ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبطت خلالها كمية لمخدري الحشيش، الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 3 مُتهمَين.

- ضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالها 3 قطع سلاح أبيض مع 3 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

الجريدة الورقية