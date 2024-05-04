حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة النارية

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن: أسيوط، أسوان، دمياط، والإسكندرية، حملات أمنية بعددٍ من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسيوط

في مديرية أمن أسيوط أسفرت الحملات عن النتائج التالية:

- ضبط 59 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها 17 بندقية آلية و31 بندقية خرطوش و42 فردا محليا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مع 59 متهمًا لـ51 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 12 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 1.860 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدري «الهيروين»، و«الشابو» بحوزة 12 متهمًا لـ11 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 523 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- ضبط 7 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في 10 قضايا.

مديرية أمن أسوان

وفي مديرية أمن أسوان أسفرت الحملات عن:

- ضبط قضيتيِّ اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهما 7.400 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و4 كيلو جرامات لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الهيروين مع المتهمين.

- تنفيذ 685 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

وفي مديرية أمن دمياط أسفرت الحملات عن النتائج التالية:

- ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 7.250 كيلو جرام لمخدر«الحشيش»، و10.500 كيلو جرام لمخدر «البانجو»، و6 كيلو جرامات لمخدر «الهيدرو»، وكمية لمخدر «الهيروين»، وفرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الإسكندرية

وفي مديرية أمن الإسكندرية أسفرت الحملات عن النتائج التالية:

- ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبطت خلالها كمية لمخدري الحشيش، الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 3 مُتهمَين.

- ضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالها 3 قطع سلاح أبيض مع 3 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.