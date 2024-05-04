رئيس جامعة القاهرة يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

قدمت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنية لهم المحبة والسلام.

وتقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

وتمنى الدكتور محمد الخشت، السعادة والخير لجميع المسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.

وزير التعليم العالي يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد ، متمنين دوام الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء وطننا الحبيب، وراجين من الله أن يحفظ مصر وشعبها وينعم عليها بالازدهار والرخاء .

الكنائس تحتفل بعيد القيامة المجيد

وتحتفل 6 كنائس وطوائف فى مصر بعيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت، بحضور شعبى وكهنوتى مكثف، فيما تتولى فرق الكشافة فى الكنائس والكاتدرائيات، عملية تنظيم الدخول والخروج والجلوس على المقاعد لحضور الصلاة.

وتشهد الكنائس إجراءات تأمينية مشددة قبل ساعات على الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وبدء قداس العيد برئاسة رعاة الكنائس مساء اليوم، فيما يعرف كنسيًا بـسبت النور.