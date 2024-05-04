شباب الصحفيين تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد: ايد واحدة في وطن واحد

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلي قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.. مؤكدة الجبهة على أن مسلم ومسيحي إيد واحدة في وطن واحد بيننا أحلام واحدة.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: في مصر أم الدنيا لا فرق بين مسلم ومسيحي الكل يعمل تحت مظلة وطننا الغالي وقد سجل التاريخ على مر العصور الدور الوطني للكنيسة المصرية في أحلك اللحظات التي مرت بها البلاد.

وأضاف طوالة: سنظل نسيجا واحدا لايماننا الشديد المشترك بالرسائل الوطنية للدولة المصرية النابع من إرادة حديدية في الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

أشار رئيس الجبهة إلي أن في مصر فقط نجد المسجد بجوار الكنيسة و هنا تتجلي أسمي معاني المحبة والسلام التي تترجم إلى حالة فريدة من نوعها في التسابق لخدمة الوطن والمواطن.