استر دوسو: استفدنا من المشاركة بالبطولة.. وتنظيم الأهلي الأفضل في تاريخ القارة

قالت استر دوسو، لاعبة أسيك ميموزا الإيفواري للكرة الطائرة، إن فريقها استفاد من المشاركة ببطولة إفريقيا للأندية «سيدات» التي استضافها النادي على مدار الأيام الماضية.

إقرأ أيضًا..



وأكدت أن الفريق الإيفواري كان يأمل بتحقيق نتائج أفضل ومركز متقدم بترتيب البطولة ولكن غاب عنه التوفيق في بعض المباريات، وسيسعى للظهور بشكل أقوى في المسابقات المقبلة.

وأشادت دوسو بفريق الأهلي، والذي يضم قوام قوي هو الأفضل في القارة، ويملك لاعبات صاحبات خبرة كبيرة بالمنافسات الإفريقية، واستحق الوصول إلى المباراة النهائية، ولديه حظوظ كبيرة للتتويج باللقب.

وعبرت اللاعبة عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الحالية من البطولة، كما وجهت الشكر إلى المسؤولين بالنادي الأهلي على التنظيم المميز والاحترافي للبطولة، والذي يعد الأفضل من بين النسخ الماضية على الإطلاق.