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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استر دوسو: استفدنا من المشاركة بالبطولة.. وتنظيم الأهلي الأفضل في تاريخ القارة

استر دوسو
استر دوسو

قالت استر دوسو، لاعبة أسيك ميموزا الإيفواري للكرة الطائرة، إن فريقها استفاد من المشاركة ببطولة إفريقيا للأندية «سيدات» التي استضافها النادي على مدار الأيام الماضية.

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وأكدت أن الفريق الإيفواري كان يأمل بتحقيق نتائج أفضل ومركز متقدم بترتيب البطولة ولكن غاب عنه التوفيق في بعض المباريات، وسيسعى للظهور بشكل أقوى في المسابقات المقبلة.
وأشادت دوسو بفريق الأهلي، والذي يضم قوام قوي هو الأفضل في القارة، ويملك لاعبات صاحبات خبرة كبيرة بالمنافسات الإفريقية، واستحق الوصول إلى المباراة النهائية، ولديه حظوظ كبيرة للتتويج باللقب.
وعبرت اللاعبة عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الحالية من البطولة، كما وجهت الشكر إلى المسؤولين بالنادي الأهلي على التنظيم المميز والاحترافي للبطولة، والذي يعد الأفضل من بين النسخ الماضية على الإطلاق.

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