رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمديني ناصر وجهينة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، مشروع احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمدينة ناصر بمدينة سوهاج بقيمة 5 مليون جنيه والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 90%.

وحرص رئيس الشركة، على تفقد مشروع مد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمركز جهينة بقيمة 8 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منها منتصف مايو الجارى وكذلك تفقد انشاء محطة مياه نزة المحزمين بمركز جهينة والتى تبلغ تكلفتها الاجمالية 92 مليون جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى اكتوبر من العام الجارى حيث بلغت نسبة التنفيذ 45% هذا بالاضافة الى تفقد مشروع مد وتدعيم واحلال وتجديد شبكات مياه مركز جهينة بقيمة 5 مليون جنيه بتمويل من مؤسسة مصر الخير لتنفيذ شبكات باطوال 11 كيلو متر طولى.



وتفقد رئيس مياه سوهاج، أعمال انشاء الاسوار للمحطات والتى تبلغ تكلفتها 24 مليون جنيه لتنفيذ اسوار لعدد 75 محطة لحميتها من التعدى والحفاظ على اراضى الشركة حيث تم تفقد اعمال تنفيذ سور محطة مياه نجع عبد الرسول الارتوازى التى تبلغ طاقتها التصميمية 2160 متر مكعب لكل يوم.

إطلع رئيس مياه سوهاج، على محطة مياه الطليحات ومحطة صرف صحى الطليحات للتأكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة هذا بالاضافة الى وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارى.