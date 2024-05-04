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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدربة الإسماعيلي تشارك في البطولة العربية لألعاب القوى

ريم عبدالله
ريم عبدالله

تلقى النادي الإسماعيلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لألعاب القوى لاخطاره باختيار مدربه النادي ريم عبدالله للمشاركة في منافسات البطولة العربية للشباب والشبات في نسختها العشرين.

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اليوم.. الإسماعيلي يواجه فاركو في صراع الهروب من القاع بالدوري المصري

تقام البطولة بمحافظة الإسماعيلية على ملاعب نادي هيئة قناة السويس خلال الفترة من 7 وحتى 12 مايو  الجاري.

من جانبها فقد عبرت مدربة الإسماعيلي عن سعادتها بهذا الاختيار ، مشيرة إلى أن اختيارها ضمن قائمة منتخب مصر يعد أعلى مراتب الشرف.

في سياق متصل يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره فاركو، عصر اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى المصري.

 يحتل فاركو المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

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