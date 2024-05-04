آمال ماهر تبدع في حفلها الأول بجدة.. وأصالة نصري تُعلق

أبهرت الفنانة آمال ماهر جمهور الوطن العربي بأدائها، مساء أمس الجمعة في حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات برنامج "تقويم جدة"، حيث قدّمت وصلة غنائية مميزة وسط تفاعل جماهيري كبير.

وبدأت آمال حفلها بأغنية "قالوا بالكتير كام يوم"، ومن ثم وجهت التحية للجمهور السعودي المتواجد على مسرح أونيكس أرينا، بقيادة المايسترو وليد فايد حيث قالت: "نورتوني وسعيدة بوجودي في وسطكم النهارده.. أد إيه أنتم جمهور جميل ومحظوظة إني بينكم النهارده، شكرا عالحفاوة الجميلة والاستقبال الأكتر من رائع، شكرًا على كل حاجة"،كما وجهت تحية مخصصة للمايسترو والفرقة الموسيقية.

آمال ماهر

وتصدرت آمال بعد الحفلة مباشرة مؤشر موقع البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة اكس حيث شارك المئات من الحضور ورواد المنصة صوراً ومقاطع فيديو قصيرة مباشرة من الحفل عبر حساباتهم الشخصية.

أصالة نصري تعلق على حفل آمال ماهر

نشرت الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها الشخصي على منصة اكس بعد حفل الفنانة آمال ماهر قائلة ": كنت بانتظار شوف هالحفلة، وشو رح تعمل فيها آمال ماهر وبهرتني بأداء رائع ومسؤولية".

وأضافت:" كانت قدها وحالياً عليت صوت التلفزيون عالآخر لأستمتع وأنطرب أحسنتي وبراڤو عليكي ياأ مّوله فستانك حلو وأنتي حلوه فرحتيني بحضورك كلً التوفيق اللي بتستحقيه وكل النجاح بتمنى لك ياه ".

مشوار آمال ماهر الفني

آمال ماهر مندور مغنية مصرية من مواليد القاهرة، بدأت الغناء وعمرها ثلاثة عشر سنة عام 1998، منذ ظهورها الأول تركت انطباعا هائلاً لدى متذوقي الغناء في مصر والعالم العربي، وأصبحت القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة.

تمتلك آمال صوتاً استثنائياً يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب "ملكة الغناء"، اكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة، ومن هنا كانت بدايتها.

تركت آمال الدراسة والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، وفي نقابة المهن الموسيقية سمعها الأستاذ صلاح عرام والذي تدين له بالفضل في أنه الشخص الذي تعرفت ووصلت عن طريقه للموسيقار الكبير عمار الشريعي الذي كانت من خلاله انطلاقتها بمسلسل أم كلثوم.

أطلقت ألبومها الأول اسألني أنا عام 2006 بيد أن انطلاقتها الحقيقية لعالم النجومية كانت عام 2011 مع إصدار ألبومها الثاني أعرف منين والذي لاقى نجاحا مذهلاً وضعها في صفوف النجوم الكبار في العالم العربي.

تزوجت من الملحن محمد ضياء الدين لكن زواجها لم يستمر أكثر من عام أنجبا خلاله ابنهما عمر.