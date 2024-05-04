تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة جيرونا بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديزالمدير الفني لبرشلونة عن القائمة الأساسية التي سيخوض به مباراة جيرونا في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

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ويواجه الفريق الكتالوني نظيره جيرونا علي ملعب مونتيليفي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

وشهدت قائمة برشلونة إستمرار غياب الثلاثي أليخاندرو بالدي، جافي وفرينكي دي يونج.

وجاءت القائمة كالأتي ..



في مركز حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

خط الوسط : أوريول روميو، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.