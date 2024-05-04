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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة جيرونا بالدوري الإسباني

تشافي
تشافي

أعلن تشافي هيرنانديزالمدير الفني لبرشلونة عن القائمة الأساسية التي سيخوض به مباراة جيرونا في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

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ويواجه الفريق الكتالوني نظيره جيرونا علي ملعب مونتيليفي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

وشهدت قائمة برشلونة إستمرار غياب الثلاثي أليخاندرو بالدي، جافي وفرينكي دي يونج.

وجاءت القائمة كالأتي ..
 

في مركز حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

خط الوسط : أوريول روميو، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.

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