برشلونة يدرس عروض بيع مهاجمه المخضرم

أكدت مصادر صحفية إسبانية ان نادي برشلونة مستعد لمناقشة العروض التي ستصل لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندفيسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد عامين قضاهما الهداف الكبير في صفوف النادي الكاتالوني .

وقالت صحيفة سبورت الكاتالونية ان نادي برشلونة يرغب في تقليل رواتب لاعبيه الكبيرة وبالتالي فإن راتب روبرت ليفاندوفيسكي في الموسم المقبل والذي يبلغ ٣٢ مليون يورو يمثل عبئا كبيرا على النادي في ظل رغبته ايضا في إجراء عدة تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المشكلة التي تواجه برشلونة في التوقيت الحالي هي عدم رغبة النجم الهولندي في مغادرة قلعة كامب نو مؤكدا انه يريد استكمال تعاقده مع برشلونة ووجه رسالة قوية إلى إدارة البارسا بقدرته على قيادة الفريق بتسجيله ثلاث أهداف ( هاتريك ) في مواجهة برشلونة الأخيرة امام فالنسيا والتي ابقت على امال ليفاندوفيسكي في الحصول على لقب هداف الدوري الأسباني للموسم الحالي.

وقالت صحيفة سبورت ان المهاجم البولندي رفض بوضوح عروضا من الدوري السعودي للانضمام إلى أحد الاندية هناك مشيرا الى ان تعاقده مازال بع موسما اخر مع برشلونة مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم رابع .

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قد أكد ان ليفاندوفيسكي احد العناصر الأساسية لفريق برشلونة وان الفريق حاليا يركز على إنهاء الموسم و بعدها سيتم مناقشة كل الأمور الخاصة بلاعبين.