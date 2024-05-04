سقوط 4 عاطلين بحوزتهم كميات من المُخدرات في بورسعيد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في بورسعيد من القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كميات من المُخدرات في حملة أمنية مُكبرة.

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حيث نجحت أجهزة الوزارة في دائرة قسم شرطة الزهور.. وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الشابو).

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الضواحى.. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزهور.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وجرى أيضاً ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الجنوب.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الآيس).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن بورسعيد قد أكدت قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة (الزهور – الضواحى – أول الجنوب) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمها بمُعاقبة المُتهم سيد. ن بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالبساتين.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومُصادرة الجوهر المُخدر المضبوط.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة العامة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم سيد.ن بأنه في يوم 2 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين حاز بقصد الإتجار جوهر "الهيروين" المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.