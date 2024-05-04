طلاب النقل بالثانوية الأزهرية يواصلون أداء الامتحانات بالإسماعيلية

أدى طلاب الصفوف الأولي والثاني الثانوي بمعاهد منطقة الإسماعيليّة الأزهرية امتحاناتهم اليوم السبت، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وخاض الطلاب امتحانات الصف الأول الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية، امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الفنية، بينما ادي طلاب الصف الأول بمعاهد القراءات، امتحان مادة النحو والخط العربي، وادى طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية،والعلمية امتحان اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.

وقال الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 للترم الثاني، تسير بحسب ما تم التخطيط له، وتسير وسط حالة من الهدوء في مختلف اللجان الامتحانية في المعاهد الأزهرية.وتتم طبقًا للضوابط المعلنة خلال الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت مع رؤساء المناطق الأزهرية والقائمين على اللجان خلال الفترة الماضية

وقام الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية بتفقد أعمال الامتحانات بمعاهد إدارة الإسماعيليّة،والقنطرة.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية، متابعة مدى انضباط اللجان، وتطبيق التعليمات، وتوفير الهدوء اللازم للطلاب أثناء الامتحان، كما تابع فضيلته أعمال الكنترول وتوزيع الأعمال على جميع أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه لا توجد أي شكوى من الامتحانات، كما راجع أوراق تصحيح المواد التي تم الانتهاء منها، والتأكد من إعطاء الطلاب درجاتهم الصحيحة، وأن الأسئلة مؤمنة بشكل جيد ويتم توزيعها يوميًا بشكل صحيح.

وبدأت امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الاول والثاني الثانوي في 28 ابريل المقبل وتنتهي في 9 مايو المقبل .فيما تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائيةوالاعدادية في 15 مايو المقبل وتنتهي في 22 مايو من نفس الشهر .

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في اول يونيو وتنتهي في 15 يوليو المقبل لشعبتي العلمي والأدبي.