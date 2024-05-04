جامعة الزقازيق توجه بربط البحث العلمي فى كلية الطب البيطري بالتصنيع الدوائى

أجرى الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية استهدفت المرور على كلية الطب البيطري، لمتابعة المعامل والمراكز البحثية والتي كانت من أحد مخرجات المشروعات البحثية والممولة من الجهات المانحة مثل وزراة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF ، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي بالجامعة.

وتضمنت الزيارة عرض تقديمي عن المعامل البحثية فى الكلية، كما تفقد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث معمل الدراسات العليا للأمراض الفيروسية للدواجن والبيولوجيا الجزيئية ووحدة البيولوجيا الجزيئية بقسم تنمية الثروة الحيوانية، وذلك للتعرف على الامكانيات البحثية المتاحة ومدى توافر الأجهزة العلمية وخاصة الحديثة منها، ومدى الدعم المقدم إلى طلاب الدراسات العليا، مؤكداً اهتمام الجامعة بالمراكز البحثية والتي تخدم أعضاء هئية التدريس والهيئة المعاونة والمجتمع الخارجي.

ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية، الدكتور محمد علي الضريبي مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة، والدكتور محمد نصر مدير وحدة العلاقات الدولية ورعاية المبتعثين بالجامعة.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ الدكتور نصر عبد الوهاب محمد نصر الدين عميد الكلية، والدكتور نصير محمد السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصمت إبراهيم المرسي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح فتحي عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء الكلية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وسندس عبدالأله مدير عام الكلية.

وأشاد الدكتور إيهاب الببلاوي، بفريق العمل، وعلى الجهود التي بذلوها خلال إنشاء هذه المعامل بكلية الطب البيطري، مشيراً إلى أن الزيارة لها أهمية كبيرة تعكس مدى التزام الجامعة بتعزيز وتطوير البحث العلمي والابتكار، وتعكس التزامها أيضاً بدعم المشروعات البحثية المبتكرة، كما ثمن الجهود المبذولة من قبل الجهات المانحة في دعم هذه المرافق البحثية المهمة.

وأكد نائب رئيس الجامعة أيضاً أن هذه الزيارة ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الكلية وخدمة المجتمع الأكاديمي والمجتمع الخارجي والتي تساهم في تحقيق رؤية الجامعة، وتعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال البحث العلمي والتطوير، مؤكداً أيضاً أهمية التركيز فى المرحلة القادمة على ربط البحث العلمى فى الكلية بشركات التصنيع الدوائى البيطري والأهتمام بالخدمات المقدمة للمجتمع الشرقاوي.

وفى نفس السياق، التقى نائب رئيس الجامعة بأعضاء هيئة التدريس المشرفين على المعامل وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة، مؤكداً دعم الجامعة للدراسات العليا والأبحاث التطبيقية،وفى ختام الزيارة، تم التقاط صورة تذكارية مع إدارة الكلية.