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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبة ناصرية الجزائر : الأهلي الأقرب لتتويج ببطولة إفريقيا

إيمان باليدي،
إيمان باليدي،

قالت إيمان باليدي، لاعبة فريق ناصرية شباب بجاية الجزائري، إن الفريق قدم مردودا جيدا خلال مشاركته بالنسخة الحالية من البطولة الإفريقية للأندية التي تختتم منافساتها اليوم.

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وأكدت أن الفريق قوامه من العناصر الشابة واستفاد بشكل كبير من المشاركة بالبطولة، واكتسب خبرة الاحتكاك بالمنافسات القارية في ظل المستويات المتطورة للفرق الإفريقية المختلفة.
وأشارت إيمان إلى أن النسخة الحالية تعد الأقوى من الناحية الفنية، وظهر بها عدد من المواهب الجديدة، كما قدمت الفرق مستويات كبيرة تؤكد على استحقاق القارة وجود ممثل لها في البطولات العالمية.
وأضافت أن الأهلي يعد الفريق الأفضل بالبطولة، الأقرب للفوز باللقب، خاصة أنه يضم محترفة مميزة، ولاعبات صاحبات خبرة كبيرة بالمنافسات القارية، كما وجهت الشكر إلى المسؤولين بالنادي على حسن التنظيم والاستقبال الجيد وإدارة كافة الأمور التنظيمية بالمسابقة بشكل مثالي.

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