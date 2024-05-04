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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شريف يقود تشكيل الخليج المتوقع أمام الطائي في الدوري السعودي

محمد شريف
محمد شريف

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مواجهة مهمة أمام نظيره الطائي مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

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الخليج بقيادة شريف يحل ضيفًا علي الطائي بدوري روشن

تشكيل الخليج المتوقع أمام الطائي 

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.
خط الدفاع: سعيد الهامسل- محمد الخبراني- ليساندرو لوبيز- بيدرو ريبوكو.
خط الوسط: منصور حمزي- نايف مسعود- إيفو رودريجيز.
خط الهجوم: خالد ناري- محمد شريف- فواز ألتريس.

موعد مباراة الخليج والطائي 

وتنطلق مباراة الخليج والطائي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الخليج والطائي 

وتذاع مباراة الخليج والطائي عبر قناة SSC SPORT  HD 1 بصوت علي ربيع.

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